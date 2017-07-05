Депутаты БПП предлагают расширить гарантии клиентам банка "Михайловский"

Охватить выплатами из Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) более широкий круг пострадавших участников схем через банк "Михайловский" предлагают народные депутаты от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова и Михаил Довбенко.

Они зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект №6657, который дополняет принятый по инициативе президента Петра Порошенко в ноябре прошлого года закон о выплатах клиентам банка "Михайловский".

"Принятие законопроекта будет способствовать защите … всего круга физических лиц - клиентов банк "Михайловский" путем предоставления им предусмотренных законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" гарантий возмещения средств", - поясняют авторы законопроекта.

Она также добавляют, что документ урегулирует вопрос компенсации средств вкладчикам в случае рассмотрения в судебных органах исков об отмене решений регуляторных органов и ФГВФЛ, связанных с признанием банков неплатежеспособными и их последующей ликвидацией.

Как сообщалось, после протестов вкладчиков Верховная Рада 15 ноября 2016 года приняла президентский законопроект (№5390) и открыла возможность для проведения компенсационных выплат клиентам неплатежеспособного банка "Михайловский" (Киев). Закон направлен на ликвидацию схемы, когда в помещениях банка физлицам предлагалось заключать договора займа с небанковскими финучреждениями через поверенного, которым выступал банк. При этом открывался банковский счет, с которого в дальнейшем средства перечисляются на счета небанковских учреждений.

По данным ФГВФЛ, с использованием такой схемы были обворованы при посредничестве банка "Михайловский" 14 тыс. физлиц на сумму более 1,5 млрд грн.

В то же время закон не охватил выплатами всех участников схем банка "Михайловский", которые продолжили протесты. В частности, 28 июня этого года в ходе акции вкладчиков банка "Михайловский" у Администрации президента произошла стычка митингующих с правоохранителями, на одного из участников акции составлен административный протокол.

Помимо того Окружной административный суд Киева 15 мая этого года решил отменить решение Национального банка Украины об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных и ликвидации финучреждения.