События

22:09 05.07.2017

В Вашингтоне нет намерений и желания работать эксклюзивно с РФ по урегулированию конфликта в Украине, заявили в госдепе

Урегулирование конфликта в Украине не является исключительным вопросом российско-американских отношений, Вашингтон намерен работать для достижения этой цели в многостороннем формате, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Безусловно, нет намерения или желания работать эксклюзивно с Россией. Урегулирование на Украине - это многосторонний вопрос", - сказал он в среду на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев 9 июля.

Высокопоставленный дипломат подтвердил, что США поддерживают Минские соглашения и работу в Нормандском формате по реализации этих соглашений. "Мы продолжим работать со всеми вовлеченными сторонами", - подчеркнул он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

После заявления Януковича любые решения суда по делу о госизмене будут никчемными – адвокат

Янукович заявляет об отказе участвовать в судебном процессе в Украине по делу о госизмене и отзывает адвокатов

Поезд врезался в легковушку в Запорожской области

Украина и Нидерланды подпишут соглашение о сотрудничестве в рассмотрении дела о сбитом авиалайнере МН17

Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты БПП предлагают расширить гарантии клиентам банка "Михайловский"

В ближайшее время планируется объявить конкурсы в набсоветы "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укрпочты" – Нефедов

Гройсман призывает Раду принять пенсионную реформу до конца сессии

Посол Польши посетил МИД Украины в связи с высказываниями Ващиковского

Полторак начал рабочий визит в Великобританию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
розетки
РЕКЛАМА