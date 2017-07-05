В Вашингтоне нет намерений и желания работать эксклюзивно с РФ по урегулированию конфликта в Украине, заявили в госдепе

Урегулирование конфликта в Украине не является исключительным вопросом российско-американских отношений, Вашингтон намерен работать для достижения этой цели в многостороннем формате, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Безусловно, нет намерения или желания работать эксклюзивно с Россией. Урегулирование на Украине - это многосторонний вопрос", - сказал он в среду на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев 9 июля.

Высокопоставленный дипломат подтвердил, что США поддерживают Минские соглашения и работу в Нормандском формате по реализации этих соглашений. "Мы продолжим работать со всеми вовлеченными сторонами", - подчеркнул он.