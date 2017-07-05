В ближайшее время планируется объявить конкурсы в набсоветы "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укрпочты" – Нефедов

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявляет о намерении объявить в ближайшее время конкурсы в наблюдательные советы 5 компаний, в частности "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укрпочты".

"Мы сейчас формируем перечень из 5 компаний. Этот перечень еще финально не утвержден, но я думаю, что среди них, скорее всего, будет "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Укрпочта", - сказал М.Нефедов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о компаниях в набсоветы которых планируется объявить конкурс.

Первый замминистра отметил, что конкурсы планируется объявить в ближайшее время, после публикации принятых правительством ранее решений о предельных суммах оплаты труда членов набсоветов.