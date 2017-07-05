Посол Польши посетил МИД Украины в связи с высказываниями Ващиковского

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с недавними высказываниями польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского относительно Украины.

Как сообщается в комментарий МИД Украины, который в среду распространила пресс-служба ведомства, польский посол был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями В.Ващиковского по Украине в интервью еженедельнику "W sieci" от 3 июля 2017 г.

"В ходе встречи польском дипломату было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши относительно нашего государства на фоне продолжающегося активного диалога на высоком уровне", - сказано в комментарии.

В МИД отмечают, что Украина и Польша совместными усилиями должны строить общее европейское будущее, "а не ставить друг другу условия".

"Для Украины европейский выбор - это не только внешняя политика, но и ежедневная кровопролитная борьба и кропотливая упорный труд", - отмечается в комментарии.

В этой связи Киев обратил внимание на некорректность высказываний министра В.Ващиковського о ситуации на Востоке Украины.

"Было отмечено, что именно украинский народ платит очень высокую цену - цену сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска", - подчеркнули в МИД.

Также Киев обратили внимание на необходимость более сдержанного подхода польского политикума к чувствительным историческим вопросам. "Упомянуты неоднократные призывы не политизировать чувствительные страницы совместного исторического прошлого, что может использоваться третьей стороной в ущерб интересам Украины и Польши", - сказано в комментарии.

Украинская сторона отметила, что оценка тех или иных исторических событий – это задача историков, "а в контексте украинского-польских отношений этими вопросами занимаются Форум историков и Форум партнерства".

"В политике каждое сравнение имеет свой смысл, и, учитывая взаимовыгодное стратегическое партнерство и доверительные отношения между нашими странами, не совсем тактичным было сравнение с Грецией и Македонией", - подчеркнули в МИД Украины.