Стороны признали завершенной дополнительную проверку списков удерживаемых лиц
Стороны конфликта на востоке Украине завершили процесс дополнительных проверок списков удерживаемых лиц.
"Стороны признали завершенным процесс дополнительных проверок волеизъявления незаконно удерживаемых лиц", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик журналистам в среду в Минске.
По его словам, завершение дополнительных проверок по верификации пленных показало, что "при наличии доверия и доброй воли возможен прогресс даже в сложных вопросах".
Также М.Сайдик сообщил, что подгруппа по экономическим вопросам на заседании обсуждала механизм оплаты поставок воды, а подгруппа по политическим вопросам продолжила обсуждение комплекса вопросов, связанного с "формулой Штайнмайера" в контексте последних встреч "нормандской четверки".
"Участники ТКГ согласились о необходимости продолжения этой работы", - сказал он.