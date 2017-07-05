События

20:36 05.07.2017

Стороны признали завершенной дополнительную проверку списков удерживаемых лиц

Стороны конфликта на востоке Украине завершили процесс дополнительных проверок списков удерживаемых лиц.

"Стороны признали завершенным процесс дополнительных проверок волеизъявления незаконно удерживаемых лиц", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик журналистам в среду в Минске.

По его словам, завершение дополнительных проверок по верификации пленных показало, что "при наличии доверия и доброй воли возможен прогресс даже в сложных вопросах".

Также М.Сайдик сообщил, что подгруппа по экономическим вопросам на заседании обсуждала механизм оплаты поставок воды, а подгруппа по политическим вопросам продолжила обсуждение комплекса вопросов, связанного с "формулой Штайнмайера" в контексте последних встреч "нормандской четверки".

"Участники ТКГ согласились о необходимости продолжения этой работы", - сказал он.

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