В Кабмине намерены обязать организаторов концертов заранее сообщать СБУ о приглашении на гастроли артистов из РФ

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сообщил о подготовленном законопроекте, который обязывает организаторов гастрольных мероприятий заранее сообщать Службе безопасности Украины о приглашении на выступления артистов – граждан России.

"Правоохранители не должны бегать за российским арт-нарушителями, а иметь информацию заранее. И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления. Помня о перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности, и нормах закона о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", - написал В.Кириленко в своем блоге на сайте интернет-издания "Украинаская правда" в среду.

По его словам, только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета въезда исполнителю из страны-агрессора, организатор может проводить мероприятие с его участием.

"Соответствующие изменения в закон о гастрольных мероприятиях, которыми устанавливаются особенности организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане страны-агрессора, уже подготовлены. Думаю, они найдут поддержку в Верховной Раде", - написал вице-премьер.

"Спеть в оккупированном Крыму, а через два дня "срубить копейку" с публики где-то в Одессе или в Киеве - не вопрос для заезжего российского гастролера. К тому же публика часто ничего не подозревает. В отличие от организаторов, которые всегда точно знают, кого приглашают", - отметил вице-премьер.