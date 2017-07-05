События

18:16 05.07.2017

В Украине ряд компаний в среду повторно стал жертвой сбоев в работе компьютеров

Ряд компаний различной величины и представляющие разные отрасли экономики в среду вновь столкнулся с проблемами в работе компьютерных сетей.

"В середине дня компьютеры вновь "легли", как и неделю назад", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в одном из крупных холдингов.

"У нас примерно с 14:00 снова проблемы с компьютерами, как и в прошлый вторник", – сказал представитель одного их автомобильных дилеров.

Информацию о сбоях в работе компьютеров в среду подтвердили еще несколько компаний. В то же время ряд других пострадавших от масштабной кибератаки 27 июня, опрошенных агентством, заявил, что их компьютеры работают без сбоев.

Вновь пострадавшие компании просят пока не упоминать их названия, пытаясь разобраться, являются ли сбои в этот день новой кибератакой или отголосками проблем 27 июня.

В департаменте киберполиции Национальной полиции Украины агентству сообщили, что заявления в среду по поводу новых атак не поступали.

"Были некоторые проблемы в банковской сфере: сотрудники одного из банков включили компьютеры и распространили вирус по внутренней сети", – сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацполиции, при этом уточнив, что банк официально не обращался в киберполицию: устранил проблему самостоятельно.

В Нацполиции также указали, что в среду наблюдалась некоторая активность спам-рассылок, но отметили, что это - обычное явление, не представляющее угрозы.

Как сообщалось, Нацполиция после кибератаки 27 июня получила свыше 2,1 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано 420 заявлений, из которых 309 – от частного сектора страны, 111 - от государственных организаций. По итогам обращений возбуждены уголовные производства по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Киберполиция объяснила масштабность кибератаки несанкционированным использованием ее авторами наиболее популярной в стране программы отчетности "M.E.Doc".

Министр внутренних дел Арсен Аваков в ночь на среду сообщил об обысках у разработчика этой программы "Интеллект-Сервис". По его словам, несанкционированное вмешательство в компьютер этой компании произошло еще до середины мая этого года, после чего через обновление ПО вирус попал в сети пользователей. Министр также отметил, что компания пренебрегла предупреждениями об уязвимости ее ПО, и обвинил ее в бездеятельности.

По данным разработчика, ее программа работает приблизительно на 1 млн компьютеров.

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