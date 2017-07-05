Суд продолжит рассмотрение иска об отмене переименования проспекта Ватутина в Шухевича после отпуска судьи

Окружной административный суд г.Киева продолжит рассматривать иск общественных организаций "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига" об отмене решения Киевского городского совета по переименованию проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (Главнокомандующего УПА) после выхода из отпуска судьи Руслана Арсирия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду суд рассматривал ходатайства о присоединении к процессу в качестве третьей стороны партии "Свобода", а также о присоединении гражданина Украины, проживающего на данном проспекте.

Суд отказал в удовлетворении второго ходатайства, а вопрос о присоединении "Свободы" отложил до принятия решения апелляционным судом по аналогичному требованию партии.

Судья Р.Арсирий отметил, что уходит в отпуск, поэтому о следующем заседании будет сообщено дополнительно, и оно будет уже не в июле.

Как сообщалось, в июне 2016 года комиссия по вопросам наименований Киевсовета рекомендовала Киевскому городскому голове внести в Киевский горсовет представление о переименовании ряда столичных топонимов, в т.ч. проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича, после соответствующего предложения Украинского института национальной памяти. Однако в декабре того же года Киевсовет не поддержал это решение.

1 июня Киевсовет все же проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии – ИФ). За это решение на заседании столичного горсовета в четверг проголосовало 69 депутатов.