МВЦ планирует привлечь инвестора для строительства офисно-гостиничного центра

ООО "Международный выставочный центр" ("МВЦ", Киев), собственник одноименного столичного выставочного комплекса, рассматривает возможность привлечения инвестора для строительства 13-этажного офисно-гостиничного центра.

"Гостинично-офисный комплекс будет архитектурным центром всей новостройки. Поскольку мы не специалисты в гостиничном бизнесе, поэтому, скорее всего, будем искать инвестора, который затем возьмет на себя управление гостиницей", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор ООО "МВЦ" Анатолий Ткаченко.

По его словам, строительство офисно-гостиничного центра запланировано во второй очереди проекта расширения площадей МВЦ.

Кроме того, компания рассмотрит возможность размещения в составе новых построек супермаркета.

"Что касается размещения супермаркета, мы еще будем рассматривать как целесообразность и возможности, так и соответствующие предложения. Наши новые постройки будут достаточно универсальны, чтобы обеспечить различные форматы бизнесдеятельности, хотя конкретных переговоров по этому поводу мы еще ни с кем не вели", - уточнил А.Ткаченко.

Как он рассказал, в составе второй очереди также будет обустроен ресторан на 300 мест, второй в МВЦ.

Как сообщалось, ООО "Международный выставочный центр" начинает строительство новых выставочных павильонов и сооружений общей площадью 80 тыс. кв. м.

Завершение первой очереди строительства более чем на 14 тыс. кв. м запланировано на осень 2018 года. В нее войдут новый двухэтажный выставочный павильон, несколько конференц-залов и административно-сервисные помещения.

Помимо этого, предусматривается строительство других выставочных залов, универсального зала на 2,5 тыс. зрителей, которое может быть использовано в качестве конгресс-холла и концертного зала, офисно-гостиничного корпуса на 13 этажей, подземных многоуровневых паркингов на 736 машин, вспомогательных технических и других сервисных помещений.

ООО "МВЦ" создано в 1999 году. Является собственником крупнейшего в Украине одноименного выставочного центра в Киеве.

Чистый убыток ООО в 2015 году возрос на 74,2% по сравнению с 2014 годом – до 5,538 млн грн, чистый доход вырос на 12,6% и составил 71,382 млн грн. Объемы незавершенного строительства по состоянию на 2015 год оценивались в 5,193 млн грн.

Общая площадь трех павильонов МВЦ (15 въездных групп, парковка рассчитана на 2,5 тыс. машиномест) на январь 2015 года составляет 58 тыс. кв. м (в т.ч. площадь выставочных залов – 28,02 тыс. кв. м, высота от пола до ферм перекрытий залов – до 25 м).

МВЦ также включает, в частности, конгресс-холл и 14 стационарных конференц-залов на 90-600 мест, а также комнаты для переговоров и др.

Согласно данным Единого госреестра на 4 июля 2017 года, участниками ООО являлись "Крателсо Б.В" (66,7%, Нидерланды), директор МВЦ Анатолий Ткаченко и Виктор Ткаченко (оба – по 16,65%).

Уставный капитал ООО "МВЦ" на 28 января 2015 года составлял 18,022 млн грн.