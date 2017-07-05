Белоруссия поддерживает работу миссии ОБСЕ в Украине, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке деятельности миссии ОБСЕ в Украине.

"Минск стал признанной переговорной площадкой по урегулированию кризиса у нашей соседки, в братской Украине. Всецело мы поддерживаем деятельность трехсторонней контактной группы и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - сказал А.Лукашенко на открытии 26-ой сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в среду в Минске.

Он заверил, что Белоруссия будет делать все необходимое, чтобы в Украине наступил мир.

"Мы будем обязательно действовать в рамках договоренностей, прежде всего России и Украины по этим проблемам. Мы ни в коем случае не собираемся бежать впереди. Мы обязательно будем исполнять то, о чем договариваются конфликтующие стороны и государства, которые являются донорами стабильности в украинском государстве", - подчеркнул президент.