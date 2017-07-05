Прокуратура направила в суд дело функционерки "генпрокуратуры "ЛНР" по статье об участии в террористической организации

Прокуратура Луганской области по результатам расследования в рамках уголовного производства за участие в деятельности террористической организации направила в суд обвинительный акт по факту деятельности гражданки Украины в функционировании "генеральной прокуратуре "ЛНР".

"В ходе расследования установлено, что в 2015 году женщина инициировала и предоставила добровольное согласие на назначение ее на должность так называемого "начальника отдела кадрового обеспечения генеральной прокуратуры "ЛНР". Последняя в течение 2-х лет осуществляет свою деятельность в пользу террористической организации. Кроме того, так называемая "руководительница кадрового подразделения" осуществляет работу по подбору кадров-участников структурных подразделений "генеральной прокуратуры "ЛНР", входящих в состав силового блока террористической организации "ЛНР", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В информации отмечается, что прокуратура области осуществляла процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам совершения указанной гражданкой уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

При этом, поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении нее была проведена процедура специального предварительного расследования, по результатам которой обвинительный акт направлен в суд.

Санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.