Рассмотренные комитетом представления на Лозового, Довгого и Дейдея уже могут выноситься в зал Рады

Все три рассмотренные регламентным комитетом парламента представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа") и Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") уже могут быть рассмотрены на пленарном заседании парламента, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По результатам трех заседаний (регламентного комитета - ИФ) приняты различные решения, но в сумме они все равно дают возможность председателю Верховной Рады направить представления для полноценного рассмотрения в зале Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

Генпрокурор также отметил, что "удовлетворен сегодняшним решением комитета в части того, что это решение дает возможность рассмотрения моего представления депутатами Верховной Рады Украины".

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Ю.Луценко на текущей неделе с 3 по 7 июля представит в комитете Верховной Рады по вопросам регламента представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятерых народных депутатов, которые поступили в парламент еще 21 июня.

3, 4 и 5 июля были рассмотрены представления на Е.Дейдея, О.Довгого и А.Лозового соответственно. На четверг, 6 июля, запланировано рассмотрение представления на народного депутата фракции "Народный фронт" Максима Полякова, на пятницу, 7 июня, - на депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

29 июня Ю.Луценко внес в Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина, однако Л.Сарган не указала, когда парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представление о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности.