События

15:39 05.07.2017

Поезд врезался в легковушку в Запорожской области

В результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем на регулируемом переезде в Мелитопольском районе Запорожской области погибли три человека, из них - один ребенок, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области в среду.

"5 июня в 13:15 от дежурного Приднепровской "Укрзализныци" поступило сообщение, что в 12:52 в Мелитопольском районе, на перегоне между станциями "Акимовка" и "Тащенак" (1236 км), на регулируемом не обустроенном железнодорожном переезде произошло ДТП. Пассажирский поезд №232 сообщением Геническ - Ивано-Франковск столкнулся с легковым автомобилем Cherry Kimo. В результате ДТП в автомобиле погибли три человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Лица, возраст и место проживания погибших устанавливаются.

В настоящее время движение железнодорожного транспорта на этом направлении остановлено. На месте происшествия работают спасатели.

Как видно по фотографиям с места происшествия, автомобиль получил удар от электровоза в левый бок, его кузов смят, но остался в горизонтальном положении поперек рельсового полотна. На электровозе ЧС2 видимых повреждений нет, как и признаков схождения с рельсов.

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