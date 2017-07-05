Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева о защите его деловой репутации

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с иском к Ощадбанку (Киев) о защите деловой репутации, а именно требует опровержения информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова в госбанке более $1,150млрд.

Интересы Ощадбанка в споре об опровержении недостоверной информации, обнародованной в виде интервью председателя правления Ощадбанка, представляют адвокаты GENTLS.

Как сообщил управляющий партнер GENTLS Олег Громовой, "23 июня в Печерском районном суде Киева состоялось первое судебное заседание по делу. Истец Янукович требует от суда защитить его деловую репутацию, связывает нарушение своих прав с распространением, по его мнению, недостоверной информации о наличии у него с Азаровым в Ощадбанке более 1 млрд 150 млн долларов США".

"Я убежден, что иск необоснован, минимум, по трем причинам. Во-первых, истец не подтверждает доказательствами наличие у него деловой репутации, хотя требует ее защиты. Согласно постановлению пленума Верховного суда Украины от 27.02.2009 г. №1 под деловой репутацией понимается общественная оценка деловых и профессиональных качеств человека. Возникает вопрос: какова общественная оценка Януковича?", - отметил О.Громовой.

По словам управляющего партнера GENTLS, если, по мнению адвокатов истца, деловая репутация В.Януковича положительная и она могла пострадать, то это нужно доказать. "Пока таких доказательств нет, и я сомневаюсь, что они будут", - считает он.

"Во-вторых, странной является позиция с обвинением банка в разглашении банковской тайны в ситуации, когда сам интервьюируемый, соблюдая банковскую тайну, отказался отвечать на вопрос журналиста о конкретных суммах и банковских счетах. То есть, утверждений о наличии у истца конкретных сумм в банке не было", - отметил адвокат стороны Ощадбанка.

Также в GENTLS обращают внимание на то, что договор между В.Януковичем и адвокатом подписан в феврале этого года, а местом подписания указывается Киев.

"И, наконец, третье: мы поставили под сомнение полномочия адвоката Януковича обращаться в суд с этим иском, поскольку договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 года в городе Киеве, хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло. В этой связи, в следующем судебном заседании ожидаются пояснения адвокатов истца об обстоятельствах подписания договора, иначе иск должен быть оставлен без рассмотрения как поданный адвокатом, не имеющим на это полномочий", - добавил О.Громовой.