Денисова избрана зампредом ПАЧЭС

Руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины Людмила Денисова (фракция "Народный фронт") стала заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данное решение было принято по итогам голосования на заседании 49-й Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС в среду.

"Такой выбор 12 стран-членов ПАЧЭС является проявлением международного доверия к Украине и непосредственно ко мне, как руководителю постоянной делегации", - приводятся в сообщении слова Л.Денисовой.

Парламентарий напомнила, что Украина принимает председательство в ПАЧЭС со второй половины 2017 года, а следующее заседание ГА ПАЧЭС состоится в Киеве 28-30 ноября.