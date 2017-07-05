Экс-глава УЦОКО: Результаты ВНО необъективны, нужно менять алгоритм формирования тестов ВНО

Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук заявляет о необходимости изменения подходов к формированию тестов внешнего независимого оценивания (ВНО) и введения Банка тестовых задач.

"Надо менять алгоритм формирования тестов ВНО. Он не менялся с 2006 года, то есть, уже 10 лет задания составляются по одной технологии. Банк тестовых задач, создание которого мы инициировали, не функционирует. Пока Минобразования и УЦОКО не введут новую технологию функционирования задач, нынешняя тенденция (необъективного оценивания знаний - ИФ) будет продолжаться, говорить об объективности будет сложнее", - сказал И.Ликарчук на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он пояснил, что ему сложно оценивать результаты ВНО-2017, обнародованные Минобразования, поскольку, по его мнению, это необъективно.

"Ежегодно уровень сложности тестов разный, термометр знаний каждый год имеет разную погрешность. Например, в этом году ВНО лучше, чем в предыдущем по математике и английскому языку. Я в это не верю, потому, что, по моим данным, тест по математике был намного легче, чем в пролом году. А по химии – сложнее, чем в 2016 году", - сказал И.Ликарчук.

По его утверждению, на сегодня 78% выпускников школ пользуются услугами репетиторов.

"Следует отметить, что на сегодня УЦОКО стал весьма закрытой для общественности организацией…. А ВНО не надо отменять, его надо реформировать, развивать и совершенствовать", - подытожил И.Ликарчук.

Как сообщалось, ВНО-2017 проходило с 23 мая по 6 июня. По данным УЦОКО, было проведено 840 тыс. тестов. Лишь 5 участников ВНО получили 200 баллов (наивысший показатель) по тесту по украинскому языку.