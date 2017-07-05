Луценко допускает внесение в Раду новых представлений на снятие неприкосновенности с Розенблата и Бобова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не исключено внесение представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов из группы "Видродження" Геннадия Бобова и фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

"Я хочу, чтобы общество разделило тех, кто платит налоги и сказало им "спасибо"… и тех, кто не платит. Если они сделали это ошибочно, можно заплатить. И депутат Бобов давно спит спокойно, уплатив достаточно большую сумму", - сказал он на заседании комитета по вопросам регламента Верховной Рады в среду.

В то же время один из членов комитета сделал замечание, что Г.Бобов ждет новое представление на снятие с него неприкосновенности в связи с возможным незаконным обогащением. "Там не исключены намного более тяжкие обвинения. Но я сейчас говорю о налоговой ситуации", - заявил Ю.Луценко.

Регламентный комитет на своем заседании в среду рассматривает представление генпрокурора о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового в связи с возможным уклонением от уплаты налогов на сумму 1,7 млн.грн..

При этом Ю.Луценко назвал "относительно небольшой" сумму, которая фигурирует в представлении на А.Лозового, и подчеркнул, что данном представлении нет политической составляющей. "Я и через других людей, и сейчас Вам в глаза говорю: просто уплатите налоги и гордитесь тем, что армия стала сильнее, а люди – более социально защищенными", - сказал генпрокурор, обращаясь к А.Лозовому".

По словам Ю.Луценко, он также рекомендовал народному депутату из "БПП" Б.Розенблату уплатить налоги, недоплаченная сумма которых составляет $0,5 млн.

"Из такого же акта, как у Вас, у него не доплачено, если не ошибаюсь полмиллиона долларов. Я говорю: платить, Борислав. Сейчас он судится с фискальной службой… В любом случае, как только будет завершена экспертиза, мы придем за ним с таким же представлением", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщалось, 21 июня генеральный прокурор Ю.Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Б.Розенблата. По информации генпрокурора, в действиях нардепа усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.

Кроме того, генпрокурор направлял в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Г.Бобова. Однако позднее отозвал представление, сообщив, что Г.Бобов уплатил около 37,9 млн грн налоговой недоимки на счета госказначейства.