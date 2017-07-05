Часть Киева на две недели будет без горячей воды

На время проведения гидравлических испытаний теплосетей Киева в период с 4 по 18 июля ПАО "Киевэнерго" прекратило горячее водоснабжение для части потребителей Печерского, Днепровского и Голосеевского районов столицы.

"В частности, горячее водоснабжение временно прекращено для 558 жилых домов, 31 лечебного учреждения, 21 детского сада, 20 школ и 229 ведомств в Печерском районе; 207 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 16 детских садов, 11 школ и 38 ведомств - в Днепровском районе; 1 жилого дома и 9 ведомств - в Голосеевском", - сообщает в среду пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевэнерго".

В информации отмечается, что узнать сроки проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на сайте "Киевэнерго". Для этого необходимо выбрать свой район и улицу, после чего на экране появится информация о сроке временного отсутствия горячей воды.

"Напомним, что гидравлические испытания - это метод диагностики, позволяющий заблаговременно выявить и наладить поврежденные и изношенные участки теплосетей. Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до +40°С, подается в теплосетей с повышенным давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. "Киевэнерго" извиняется за временные неудобства, обусловленные необходимостью качественной подготовки столичных теплосетей к следующему отопительному сезону", - говорится в сообщении.