События

13:23 05.07.2017

Бензовоз взорвался на нефтебазе в Одесской области

Бензовоз "ОККО" взорвался при наливе нефтепродуктов на нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" (Усатово Одесской обл., принадлежит компании Socar), сообщила пресс-служба компании Socar.

"К месту события прибыли пожарные, очаг воспламенения локализирован. Резервуары нефтебазы не повреждены. Пострадавшим предоставлена необходимая помощь. Обстоятельства и причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.

Socar владеет в Украине сетью более чем из 50 АЗС.

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