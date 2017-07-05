Бензовоз взорвался на нефтебазе в Одесской области

Бензовоз "ОККО" взорвался при наливе нефтепродуктов на нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" (Усатово Одесской обл., принадлежит компании Socar), сообщила пресс-служба компании Socar.

"К месту события прибыли пожарные, очаг воспламенения локализирован. Резервуары нефтебазы не повреждены. Пострадавшим предоставлена необходимая помощь. Обстоятельства и причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.

Socar владеет в Украине сетью более чем из 50 АЗС.