События

12:34 05.07.2017

Около 20 кг контрабандного янтаря обнаружили брянские таможенники в машине гражданина Украины

Сотрудники Брянской таможни изъяли у гражданина Украины крупную партию янтаря, которую он пытался провезти в Россию без документов.

Пресс-служба Брянской таможни сообщает, что автомобиль "Opel Vivaro" был остановлен в МАПП "Троебортное". Его направили на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, который установил, что в боковой части кузова находится товар. Из-под обшивки автомобиля были извлечены коробки и пакеты с янтарем общим весом 19,65 кг.

"Гражданин Украины признал товар своим и сообщил, что спрятал янтарь, боясь, что его не пропустят на границе. Каких-либо товаросопроводительных документов у него не оказалось", говорится в сообщении.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля).

Партия янтаря направлена на экспертизу, которая определит качество камней и их стоимость.

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