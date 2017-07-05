СБУ ликвидировала разветвленную сеть контрабанды и сбыта оружия

Преступную сеть по контрабанде, изготовлению и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, организованную жителями ряда регионов Украины ликвидировали контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины.

"Члены преступной группировки, в состав которого входили жители пяти регионов Украины, противоправно завозили в страну оружие в разобранном виде, скрывая ее среди крупногабаритных грузов коммерческих перевозчиков", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Злоумышленники искали клиентов на свой товар через Интернет на специализированных форумах. Оружие отправлялось заказчику частями или в сборе с использованием почтовых сервисов.

"Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов "Глок", "Кольт" и "Браунинг", - информируют в украинской спецслужбе.

Также правоохранители задержали организатора группировки, который пытался отправить клиенту оружие почте.

Всего сотрудники СБ Украины провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях.

"Во время обысков изъято автоматическое оружие, пистолеты "Глок" и "Браунинг", винтовку "Мосина" со снайперским прицелом, корпуса гранат Ф-1, боевые патроны, армейские ножи, глушители, магазины к пистолетам, запчасти к огнестрельному оружию. А также неучтенную наличность - $110 тыс., 180 тыс. грн и 7тыс. евро", - информируют в СБУ.

Организатор преступной группы уже уведомлен о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет). Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.