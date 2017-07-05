Гройсман прибыл с визитом в Великобританию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"В рамках визита глава правительства планирует провести двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и государственным секретарем Великобритании по иностранным делам Борисом Джонсоном, принять участие в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, а также провести переговоры с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти и министром иностранных дел Канады Фриланд", - говорится в сообщении.

Ключевым событием визита станет деловой форум, посвященный ходу реформ в Украине, в рамках которого глава украинского правительства встретится с руководителями британских компаний и инвестиционных фондов. Кроме того, В.Гройсман примет участие в инвестиционной конференции Dragon Capital.

Также запланированы встречи В.Гройсмана с лидерами украинской общины и духовенства в Великобритании.