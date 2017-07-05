Ривненская АЭС отключила блок №4 на плановый ремонт, Южно-Украинская – подключила блок №3

Ривненская атомная электростанция (АЭС) 5 июля в 00:25 отключила от энергосистемы Украины четвертый блок для проведения среднего планового ремонта продолжительностью 52 суток (до 25 августа), сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, в ходе ремонта, в частности, будет выполнен средние ремонты реактора, турбоагрегата и генератора с выводом ротора, а также средний и капитальный ремонты парогенераторов, капитальный и текущий ремонты главных циркуляционных насосов и ремонт оборудования всех трех каналов системы безопасности блока.

Кроме того, Южно-Украинская АЭС 4 июля в 22:27 подключила к сети блок №3 после завершения среднего планового ремонта.

Таким образом, по состоянию на утро среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС – 140-е сутки среднего планового ремонта (до 13 ноября 2017 года), на блоке №5 Запорожской АЭС – 57-е сутки среднего планового ремонта (до 21 июля 2017 года).

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Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.