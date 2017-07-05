Пограничники задержали в "Борисполе" россиянина, разыскивавшегося в контрабанде наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали во вторник в аэропорту "Борисполь" прибывшего из Грузии россиянина, который находился в международном розыске, сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

"Гражданин России прибыл рейсом из Тбилиси. При прохождении паспортного контроля на мужчину 1970 года рождения сработала базы данных Интерпола. Выяснилось, что россиянин находился в розыске за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

После проведения фильтрационных мероприятий задержанный был передан сотрудникам Национальной полиции Украины, а также проинформирован дежурный Украинского бюро Интерпола в г.Киев.