События

12:08 05.07.2017

Пограничники задержали в "Борисполе" россиянина, разыскивавшегося в контрабанде наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали во вторник в аэропорту "Борисполь" прибывшего из Грузии россиянина, который находился в международном розыске, сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

"Гражданин России прибыл рейсом из Тбилиси. При прохождении паспортного контроля на мужчину 1970 года рождения сработала базы данных Интерпола. Выяснилось, что россиянин находился в розыске за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

После проведения фильтрационных мероприятий задержанный был передан сотрудникам Национальной полиции Украины, а также проинформирован дежурный Украинского бюро Интерпола в г.Киев.

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