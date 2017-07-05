США сняли запрет на провоз электронных устройств на авиарейсах из Турции и ОАЭ

Американские власти отменили действие запрета на провоз ноутбуков и других электронных устройств в салонах самолетов, которые направляются из Турции в США, сообщает в среду турецкое агентство "Доган".

Накануне о том, что запрет будет снят, заявил турецкий министр транспорта Ахмет Арслан.

Во вторник в стамбульском аэропорту имени Ататюрка британские и американские представители провели проверку мер безопасности.

Тем временем, о снятии ограничений со стороны США на провоз электроники в салонах самолетов также сообщила в среду базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates.

"Авиакомпания Emirates усердно работала над тем, чтобы обеспечить усиленные меры безопасности и стандарты, соответствующие требованиям министерства внутренней безопасности США, которые касаются руководящих принципов безопасности всех авиарейсов, направляющихся в США", - сказал представитель авиакомпании.

В марте в США ввели запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов в восьми странах - Египте, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции.