Охранять порядок в Славянске на праздновании трехлетия освобождения в среду будет весь состав полиции города

В день празднования годовщины освобождения г.Славянск Донецкой области от незаконных вооруженных формирований на охрану общественного порядка задействован весь личный состав Славянской полиции, сообщается на сайте полиции Донецкой области в среду.

"5 июля в Славянске и Славянском районе пройдут торжественные мероприятия по случаю 3-й годовщины освобождения городов северного Донбасса… Правоохранители готовы мгновенно реагировать на любые изменения в оперативной обстановке", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в среду утром весь личный состав Славянского отдела был поднят по тревоге. В подразделении проведен строевой смотр, проверено экипировка и оснащенность полицейских.

"Наша задача - не допустить провокаций и диверсий во время празднования 3-й годовщины освобождения города, обеспечить безопасное проведение запланированных мероприятий", - сказал начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин.

Как отмечается в сообщении, основные силы правоохранителей будут сосредоточены в местах массового скопления людей - первые торжественные мероприятия начнутся уже в 9:00 на Соборной площади Славянска. При этом патрулироваться будет не только центр города, но и его окрестности.