Регламентный комитет Рады не отклонял представлений на Дейдея и Довгого, а передал их спикеру с выводами, - Луценко

Оба рассмотренных во вторник регламентным комитетом Верховным Радом представления на лишение народных депутатов неприкосновенность – на Евгения Дейдея и Олеся Довгого - не отклонены, а переданы с выводами комитетами спикеру Верховной Рады для дальнейшего рассмотрения сессией, подчеркивает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Комитет считает, что во вчерашнем разборе были обнаружены, как они пишут, существенные недостатки (в представлении на О.Довгого – ИФ), но, тем не менее, вопрос рекомендуется рассмотреть в зале. Аналогичное решение и относительно Дейдея", - сказал Ю.Луценко в парламенте в среду утром перед заседанием регламентного комитета, на котором планируется рассмотрение очередного представления на народного депутата фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

"Эти выводы предоставлены председателю Верховной Рады для внесения на рассмотрение сессионного зала. Таким образом, ни одно из моих представлений не отклонено… Оба представления согласно решения комитета должны быть рассмотрены в Верховной Раде", - подчеркнул генпрокурор.

Ю.Луценко также высказал надежду, что аналогичные решения будут приняты по всем внесенным им представлениям: " Надеюсь, что так будет по всем шести представлениям".