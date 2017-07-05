Даниил Гранин скончался в Петербурге

Писатель, почетный житель Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах города.

По словам источника, Д.Гранин последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров. Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Даниил Александрович скончался во вторник около 22 часов", - сказал собеседник агентства.

Информации о дате прощания и похоронах пока нет.

Д.Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.

С 1945 по 1950 год работал в "Ленэнерго" и научно-исследовательском институте. Был членом редакционной коллегии журнала "Роман-газета". Д.Гранин стал инициатором создания ленинградского общества "Милосердие". Д.Гранин - президент Общества друзей Российской национальной библиотеки, председатель правления Международного благотворительного фонда им. Д.Лихачева, член Всемирного клуба петербуржцев.

Печататься начал в 1949 году. Основная тема произведений Д.Гранина - развитие научно-технического творчества. Практически все его произведения посвящены научным изысканиям, поиску, борьбе между ищущими, принципиальными учеными и людьми недаровитыми, карьеристами, бюрократами.

Его романы "Искатели", "Иду на грозу", "Зубр", эссе "Эта странная жизнь" и "Страх", повести "Прекрасная Ута", "Сад камней", "Месяц вверх ногами", "Дождь в чужом городе" - настольные книги нескольких читающих поколений. Уже в XXI веке роман Д.Гранина "Мой лейтенант" стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" (2012). Тема Великой Отечественной войны и блокады занимает особое место в творчестве Д.Гранина. Событием в жизни страны стал выход "Блокадной книги" (1977-1981), написанной совместно с Алесем Адамовичем.