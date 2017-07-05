Киберполиция рекомендует всем пользователям М.Е.Doc сменить пароли и электронные цифровые подписи

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины настоятельно рекомендует всем пользователям программного обеспечения для отчетности и документооборота М.Е.Doc сменить пароли и электронные цифровые подписи, в связи с тем, что эти данные могли быть скомпрометированы.

Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что 27 июня украинские государственные структуры и частные компании из-за уязвимости ПО M.E.Doc. массово попали под удар вируса-шифровальщика.

Экспертами было установлено, что поражение информационных систем украинских компаний произошло, через обновление указанного программного обеспечения.

"По полученным данным (подтверждено правоохранительными органами иностранных государств и международными компаниями, осуществляющими деятельность в сфере информационной безопасности), злоумышленники осуществили несанкционированное вмешательство в работу одного из персональных компьютеров компании-разработчика указанного программного обеспечения - ООО "Интеллект-Сервис", - написал А.Аваков.

По его данным, получив доступ к исходным кодам, они в одно из обновлений программы встроили backdoor - программу, которая устанавливала на компьютерах пользователей "M.E.Doc" несанкционированный удаленный доступ. Такое обновление программного обеспечения, вероятно, произошло еще 15 мая 2017 года.

"Представители компании-разработчика "M.E.Doc" были проинформированы о наличии уязвимостей в их системах антивирусными компаниями, но это было проигнорировано. Компания-производитель отрицает проблемы с безопасностью и назвала это совпадением. Вместе с тем установлено, что обнаруженный backdoor по функционалу имеет возможность собирать коды ЕГРПОУ пораженных компаний, и отправлять их на удаленный сервер, загружать файлы, собирать информацию об операционной системе и идентификационные данные пользователей", - сообщил министр внутренних дел.

По словам А.Авакова, известно, что после срабатывания backdoor, атакующие компрометировали учетные записи пользователей, с целью получения полного доступа к сети. Далее получали доступ к сетевому оборудованию с целью выведения его из строя, а далее осуществляли загрузки собственной операционной системы на базе TINY Linux.

"Следствием прорабатывается версия, что настоящими целями были стратегически важные для государства компании, атаки на которые могли дестабилизировать ситуацию в стране. Анализ обстоятельств заражения позволяет предположить, что лица, которые организовали нападения с использованием WannaCry, могут быть причастны к вирусной атаке на украинские государственные структуры и частные компании 27 июня, поскольку способы распространения и общее действие подобны", - сообщает А.Аваков.

Так, с целью немедленного прекращения бесконтрольного распространения вируса а также учитывая "бездействие должностных лиц ООО "Интеллект-Сервис", которые, несмотря на неоднократные предупреждения антивирусных компаний и Департамента киберполиции, вводили в заблуждение свои пользователей, уверяя их в безопасности ПО M.E.Doc. было принято решение о проведении обысков и изъятия программного и аппаратного обеспечения компании, с помощью которого распространялись вирусы.

"Обыски проведены представителями Департамента киберполиции, следователями и при участии Службы безопасности Украины. Объектами осмотра являются рабочие компьютеры персонала и серверное оборудование, через которое распространялось программное обеспечение. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации", - резюмировал А.Аваков.