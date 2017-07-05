Электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах, 52 н.п. все еще обесточены – ГСЧС

Во вторник, 4 июля, было восстановлено электроснабжение в 78 населенных пунктах в четырех областях, которые были обесточены в результате непогода в ночь с 1 на 2 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, в Сумской области электроснабжение было восстановлено в 55 населенных пунктах, в Черкасской – в 15 н.п., в кировоградской – в 5 н.п. и в Черниговской – в 3 н.п.

"4 июля в результате сложных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты и порывов линий электропередач в Донецкой области произошло обесточивание 13 населенных пунктов и частично г.Мариуполь (129 трансформаторных подстанций)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на 7.00 5 июля обесточенными остаются 52 населенных пункта в 2 областях: 43 в Черкасской и 9 в Донецкой.