События

08:42 05.07.2017

В Киеве задержан следователь полиции при получении взятки – прокуратура

Сотрудники прокуратуры города Киева, Службы безопасности Украины и Управления внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали следователя киевской полиции при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.

"Как выяснилось, полицейский требовал 76 тыс. грн. за проведение следственных действий с целью собрания доказательств невиновности и непривлечение к уголовной ответственности гражданина - участника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователь был задержан при получении второй части взятки в 50 тыс. грн.

Следственные действия продолжаются.

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Интерфакс-Украина
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