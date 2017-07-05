17-летний псевдопомощник следователя выманил у пенсионерки $5 тыс. по схеме "ваш сын в полиции" – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №1 сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество) 17-летнему юноше, который представляясь помощником следователя, выманил у пенсионерки $5 тыс. по схеме "ваш сын в полиции".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, молодой человек "работал" с подельником, личность которого сейчас устанавливают правоохранители.

"К жительнице Шевченковского района Харькова позвонил неизвестный мужчина и, представившись следователем полиции, сообщил, что ее сын совершил ДТП и сейчас находится в полиции. Для "улаживания" дела и якобы на лечение пострадавших он попросил у пенсионерки денег. Через несколько минут после этого на пороге квартиры появился юноша и сказал, что он - помощник следователя. Женщина отдала ему $4 тыс. Буквально за 10 минут аферист снова позвонил жертве и сообщил, что пострадавшие в ДТП погибли и нужны еще деньги для "улаживания дела", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Катерину Шевцову.

По данным следствия, в общей сложности женщина передала мнимым полицейским $5 тыс. После этого она позвонила сыну и, поняв, что ее обманули, пожаловалась правоохранителям. Курьера задержали сразу у подъезда ее дома.

Досудебное расследование продолжается.