Боевики за сутки совершили 15 обстрелов позиций сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 15 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. Впрочем, ситуация в районе проведения АТО по сравнению с предыдущими сутками, улучшилась и постепенно стабилизируется. Об этом свидетельствует не только количество совершенных вчера боевиками вооруженных провокаций, но и характер оружия противника и плотность самых обстрелов. За прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом артиллерии или иного запрещенного минского соглашениями вооружение бандиты не применяли… Ни один украинский воин в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки не пострадал", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Приморском направлении боевики совершили 7 обстрелов позиций сил АТО. Позиции ВСУ в окрестностях Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино боевики обстреливали из стрелкового оружия, в окрестностях Водяного – из крупнокалиберного пулемета, Гнутово и Лебединское – из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении зафиксировано 6 обстрелов боевиками позиций ВСУ. Боевики вели обстрелы наших позиций в районах Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП, Зайцево – из стрелкового вооружения.

На Луганском направлении боевики совершили только 2 обстрела: окрестности Кряковки обстреляли из гранатометов и вооружения БМП, окрестности Станицы Луганской – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.