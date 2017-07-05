Кабмин одобрил проекты указов президента о 13 пожизненных и 13 двухгодичных стипендиях деятелям науки

Кабинет министров одобрил проекты указов президента о назначении пожизненных стипендий 13 выдающимся деятелям науки и двухгодичных стипендий еще 13 деятелям науки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Пожизненные стипендии назначены 13 выдающимся ученым, достигшим 70-летнего возраста в сумме 1тыс. 968 грн (1,5 прожиточных минимума для утративших трудоспособность).

Двухгодичные стипендии назначены 13 выдающимся ученым, которые были отобраны по результатам конкурсного отбора.