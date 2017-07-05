События

07:02 05.07.2017

Кабмин одобрил проекты указов президента о 13 пожизненных и 13 двухгодичных стипендиях деятелям науки

Кабинет министров одобрил проекты указов президента о назначении пожизненных стипендий 13 выдающимся деятелям науки и двухгодичных стипендий еще 13 деятелям науки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Пожизненные стипендии назначены 13 выдающимся ученым, достигшим 70-летнего возраста в сумме 1тыс. 968 грн (1,5 прожиточных минимума для утративших трудоспособность).

Двухгодичные стипендии назначены 13 выдающимся ученым, которые были отобраны по результатам конкурсного отбора.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киберполиция остановила новую масштабную атаку Petya, заблокировав рассылку с серверов М.Е. Doc.

Реальной целью мощнейшей кибератаки была дестабилизация ситуации внутри Украины – Грицак

В НАТО планируют расширить работу целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности

Двое украинских военных погибли, трое получили ранения за минувшие сутки на Донбассе

Большая делегация Европарламента посетит зону АТО на нынешней неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Грузии отвергает возможность согласиться на нарушение территориальной целостности страны

В июне в водоемах погибли 43 ребенка – Нацполиция

Киберполиция, СБУ и прокуратура прекратили второй этап кибератаки вируса Petya – Аваков

Мустафа Джемилев провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Анкаре

Вашингтон запросил срочную встречу Совбеза ООН в связи с пуском северокорейской ракеты - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Умные часы, браслеты спортивные купить
РЕКЛАМА