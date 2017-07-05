События

06:01 05.07.2017

Президент Грузии отвергает возможность согласиться на нарушение территориальной целостности страны

Президент Георгий Маргвелашвили отверг призыв России к принятию реальности и заявил о приверженности целостности страны.

"Российская Федерация говорит нам очень болезненные слова: "Примите реальность". Это целенаправленная политика, чтобы разрушить нашу твердость, единство, наше полное неприятие оккупации Грузии. Россия пытается убедить рядовых граждан, политиков, дипломатов, что это уже не изменится и она сможет добиться своего, узаконить несправедливость", - сказал во вторник в эфире телекомпании "Рустави 2" Г.Маргвелашвили.

По его словам, Россия хочет, чтобы "Грузия говорила с ней с учетом новых реалий, которые насаждаются ею в 21-м веке откровенно средневековой логикой, по принципу наличия силы".

"Поверьте, наши предки выигрывали такую борьбу, выиграем и мы, но нам нельзя ни на секунду расслабляться. Мы никогда не смиримся с исторической несправедливостью и вандализмом, которые происходят на нашей земле", - сказал Г.Маргвелашвили.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киберполиция остановила новую масштабную атаку Petya, заблокировав рассылку с серверов М.Е. Doc.

Реальной целью мощнейшей кибератаки была дестабилизация ситуации внутри Украины – Грицак

В НАТО планируют расширить работу целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности

Двое украинских военных погибли, трое получили ранения за минувшие сутки на Донбассе

Большая делегация Европарламента посетит зону АТО на нынешней неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

В июне в водоемах погибли 43 ребенка – Нацполиция

Киберполиция, СБУ и прокуратура прекратили второй этап кибератаки вируса Petya – Аваков

Мустафа Джемилев провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Анкаре

Вашингтон запросил срочную встречу Совбеза ООН в связи с пуском северокорейской ракеты - СМИ

Россия использует оккупированные территории Донбасса как полигон для новых типов вооружения – Фриз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цена сервера
РЕКЛАМА