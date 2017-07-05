События

05:02 05.07.2017

В июне в водоемах погибли 43 ребенка – Нацполиция

В результате неосторожного поведения на воде в июне погибли свыше 40 детей, почти 300 детей, оставленных на водоемах без родительского присмотра, были доставлены в отделения Национальной полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Игоря Бабича, начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции, с начала лета произошел 41 трагический инцидент с детьми, в результате которых 43 ребенка погибли.

"За время проведения общегосударственных профилактических мероприятий во время летнего отдыха и оздоровления детей в территориальные органы полиции доставлено почти 300 детей, которые находились без присмотра взрослых", - передает пресс-служба слова И.ББабича.

Кроме того, в июне 3.9 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за невыполнение родителями либо лицами их заменяющими обязанностей по воспитанию детей.

"Чтобы предотвратить трагические случаи на воде, полицейские проводят необходимые превентивные меры. В частности, работники подразделений ювенальной превенции вручают родителям и детям памятки о мерах безопасности во время летнего отдыха, в том числе - вблизи водоемов", - отмечают в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киберполиция остановила новую масштабную атаку Petya, заблокировав рассылку с серверов М.Е. Doc.

Реальной целью мощнейшей кибератаки была дестабилизация ситуации внутри Украины – Грицак

В НАТО планируют расширить работу целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности

Двое украинских военных погибли, трое получили ранения за минувшие сутки на Донбассе

Большая делегация Европарламента посетит зону АТО на нынешней неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Грузии отвергает возможность согласиться на нарушение территориальной целостности страны

Киберполиция, СБУ и прокуратура прекратили второй этап кибератаки вируса Petya – Аваков

Мустафа Джемилев провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Анкаре

Вашингтон запросил срочную встречу Совбеза ООН в связи с пуском северокорейской ракеты - СМИ

Россия использует оккупированные территории Донбасса как полигон для новых типов вооружения – Фриз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА