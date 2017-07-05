В июне в водоемах погибли 43 ребенка – Нацполиция

В результате неосторожного поведения на воде в июне погибли свыше 40 детей, почти 300 детей, оставленных на водоемах без родительского присмотра, были доставлены в отделения Национальной полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Игоря Бабича, начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции, с начала лета произошел 41 трагический инцидент с детьми, в результате которых 43 ребенка погибли.

"За время проведения общегосударственных профилактических мероприятий во время летнего отдыха и оздоровления детей в территориальные органы полиции доставлено почти 300 детей, которые находились без присмотра взрослых", - передает пресс-служба слова И.ББабича.

Кроме того, в июне 3.9 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за невыполнение родителями либо лицами их заменяющими обязанностей по воспитанию детей.

"Чтобы предотвратить трагические случаи на воде, полицейские проводят необходимые превентивные меры. В частности, работники подразделений ювенальной превенции вручают родителям и детям памятки о мерах безопасности во время летнего отдыха, в том числе - вблизи водоемов", - отмечают в сообщении.