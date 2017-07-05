Киберполиция, СБУ и прокуратура прекратили второй этап кибератаки вируса Petya – Аваков

Специальные агенты департамента Киберполиции, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и киевской городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки вируса Petya во вторник, 4 июля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей атака была остановлена, сервера компании-разработчика программного обеспечения М.Е. Doc "Интеллект-сервис" изъяты "вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации".

В офисе "Интеллект-сервис" проведены обыски и изъято программное и аппаратное обеспечение, с помощью которого распространялось вредоносное ПО.

Как ранее утверждал департамент киберполиции Национальной полиции Украины, обновление популярного ПО налоговой отчетности "M.E.Doc" было одним из основных способов поражения новым вирусом Petya, жертвами которого 27 июня стали более тысячи украинских компаний и банков.

"Обращаем внимание, что мы не обвиняем компанию "M.E.doc", лишь констатируем: выявлены факты, которые следует детально проверить. Поэтому на период проверки мы не рекомендуем осуществлять соответствующие обновления", – сообщила киберполиция на своей странице в сети Facebook утром 28 июня.

В свою очередь, разработчик "M.E.Doc" опроверг информацию о том, что обновление этой программы стало причиной быстрого распространения вируса, и сообщил, что сам стал жертвой кибератаки. "Это стало причиной временной блокировки сервисов, в том числе сервера обмена первичными документами. В настоящее время ведутся активные работы по восстановлению работоспособности всех сервисов", – говорится в его релизе.