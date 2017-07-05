Вашингтон запросил срочную встречу Совбеза ООН в связи с пуском северокорейской ракеты - СМИ

США запросили проведение встречи членов Совета Безопасности ООН за закрытыми дверями в связи с пуском баллистической ракеты КНДР, сообщает Sky News со ссылкой на американского представителя.

"США запросили срочную встречу СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР", - говорится в сообщении.

Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.