События

01:02 05.07.2017

Вашингтон запросил срочную встречу Совбеза ООН в связи с пуском северокорейской ракеты - СМИ

США запросили проведение встречи членов Совета Безопасности ООН за закрытыми дверями в связи с пуском баллистической ракеты КНДР, сообщает Sky News со ссылкой на американского представителя.

"США запросили срочную встречу СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР", - говорится в сообщении.

Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

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Интерфакс-Украина
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