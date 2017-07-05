Россия использует оккупированные территории Донбасса как полигон для новых типов вооружения – Фриз

Россия создает на оккупированных территориях военные структуры, полностью совместимые с Вооруженными силами РФ, которые могут оперативно перейти в подчинение военному командованию РФ, заявила глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"На сегодняшний день оккупированная территория Крыма, с военной точки зрения, полностью интегрирована в систему управления Южного военного округа (РФ – ИФ). Все учения, проводимые на территории полуострова, лежат в плоскости тренировочных мероприятий, отрабатываются другими подразделениями округа. Можно утверждать, что подход к Крыму кардинально отличается от подходов по применению вооруженных формирований на других оккупированных территориях. Это свидетельствует о том, что Кремль рассматривает Крым полностью подконтрольной территорией с отсутствием рисков в сфере безопасности и социальной сферах", - заявила И.Фриз в своем докладе "Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния".

В то же время, по словам народного депутата, на оккупированных территориях Донбасса РФ действует иначе. Оккупированный Донбасс выступает в качестве полигона для отработки способов ведения боевых действия и испытания новых типов вооружения.

"Среди наиболее приоритетных задач, выполняемых непосредственно российскими военнослужащими, являются: новые методы применения ракетно-артиллерийских систем; применение систем Electronic warefare и radio survelance, в том числе, новейших образцов; применение UAV и организация координации их работы с артиллерийскими подразделениями", - отмечается в тексте доклада.

Кроме того, по словам И.Фриз, характер учений, проводимых оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье и поставленное в ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) вооружение не соответствуют задекларированным целям нахождения ОГРВ в ПМР.

"Существует высокая степень вероятности, что в пределах частей ОГРВ осуществляется подготовка специалистов и ведения глубинной и агентурной разведки по Румынии, в том числе, с целью создания разведывательно-диверсионных групп из числа граждан непризнанного ПМР. Еще одним интересным моментом является начаты с 2014 года в ПМР регулярные контрольные учения по радиационной, химической и биологической защиты (РБХЗ). В 2017 году на территории ПМР состоялось уже два учения по РХБЗ. Систематические отработки учений с РХБЗ может рассматриваться только в контексте сценария оперативного наращивания иностранного военного присутствия в ПМР. Такое наращивание может произойти только за счет воздушно операций со стороны Российской Федерации. Кроме того, с 2015 года в ОГРВ начали проводиться регулярные учения по организации и функционированию связи. Они были направлены на отработку оперативного развертывания группировки сил Западного военного округа РФ на территории ПМР, установление надежной системы связи с выходом на общую радиосеть ЗВО в условиях высокоинтенсивного противодействия со стороны противника. С учетом соответствующих условий, а также сил и средств, таким вероятным противником ОГРВ могут быть Вооруженные Силы Украины или Румынии", - говорится в докладе нардепа.