РФ размещает ударные силы только на территориях, которые должны войти в ее состав – Фриз

РФ реализует несколько способов оккупации и милитаризации, предусматривающих разные модели управления и развития на оккупированных территориях, заявляет глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Везде создается новый тип стратифицированного общества, где прослойка "силовиков" является одной из самых высоких. Создание нового типа стратифицированного общества закладывает основы для долгосрочных изменений во всех социальных группах. Это отдаляет оккупированные территории от остального государства, против которого была совершена агрессия, ведь в нем исповедуются демократические ценности и другой тип общественных отношений. В свою очередь, это закладывает основы для значительных осложнений в случае вероятной будущей деоккупации", - заявила И.Фриз, выступая с докладом "Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния" на международной конференции "Украина-Солидарность-НАТО".

При этом, российское руководство не заинтересовано в стабильном экономическом и социальном развитии оккупированных территорий, которые не имеют перспектив вхождения в состав РФ.

"России нужна обедневшая территория с бизнесом и милитаризованной властью, сросшимися между собой. Такая оккупирована территория, даже с наличием квазиорганов представительной власти, будет полностью зависима от России. Соответственно, ее человеческий ресурс, территорию и статус можно использовать более эффективно неограниченный срок. Центру принятий решения в Кремле не нужны сильные местные элиты, но, по большому счету, нет разницы в фамилии лидера - главное, чтобы этот человек был полностью зависим от РФ, подконтролен и понятен ей и не был столь сильным, чтобы стать самостоятельным и влиятельным на уровне региона", - говорится в тексте доклада.

Кроме того, народный депутат отметила, что процесс размещения на оккупированных территориях ударных сил и средств массового поражения является угрозой евроатлантическому пространству.

"По нашим оценкам, Россия размещает ударные силы только на тех территориях которые, по планам военно-политического руководства РФ, должны войти или уже вошли в состав России. Если есть признаки размещения ОТРК, противокорабельных РК, ударной авиации на территории Крыма и Южной Осетии, то дислокация таких средств в ПМР, Абхазии и тем более на Донбассе не происходит. Очевидно, что вопрос контролируемости территории, лояльности местного населения, будущих планов Кремля на эти территории и безопасности являются определяющими для размещения на них такого типа вооружения", - заявила И.Фриз.