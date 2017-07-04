Большинство пострадавших при пожаре в лондонской высотке до сих пор остаются в отелях - СМИ

Большинство пострадавших при пожаре в высотке в Лондоне отказались от временного размещения в квартирах другой жилой многоэтажки и до сих пор остаются в отелях, сообщает во вторник британская Би-би-си.

По информации юридической компании North Kensington Law Centre, представляющей интересы ряда потерпевших, некоторым из них предложили квартиры в других высотках или дома с меньшим количеством комнат. Только девять из 139 семей согласились на предложенные им варианты.

Кроме того, еще 19 семей не получили этого предложения от властей, поскольку либо уехали из страны, либо выразили желание, чтобы с ними не связывались по этому вопросу.

Как отмечает Би-би-си, после трагедии премьер-министр Тереза Мэй пообещала, что 158 семьям, проживавшим в высотке Grenfell Tower до пожара, будет предложено комфортабельное временно жилье в течение трех недель.

Пожар в высотке вспыхнул 14 июня. Его жертвами стали как минимум 80 человек.