События

21:43 04.07.2017

Главный архитектор Изюма, требовавший взятку за разрешение на автономное отопление, приговорен к 2 годам тюрьмы

Изюмский городской суд Харьковской области признал виновным в получении неправомерной выгоды (ч.1 ст.368 УК Украины) 40-летнего архитектора Изюма, члена постоянно действующей комиссии по вопросам отключения квартир и нежилых помещений от централизованной системы отопления и готовности к эксплуатации системы автономного отопления.

"Прокуратура доказала в суде, что архитектор требовал и получил от предпринимателя 4 тыс. грн. за согласование акта об отключении магазина от внутридомовых сетей централизованного теплоснабжения и готовности к эксплуатации системы индивидуального (автономного) отопления", - цитирует пресс-служба прокурора Изюмской местной прокуратуры Ивана Красилю.

Чиновник приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и коммунальных предприятиях сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Как сообщалось, главный архитектор г. Изюм Харьковской области был задержан при получении взятки летом 2015 г.

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