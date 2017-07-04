События

21:07 04.07.2017

Председателя общественной экологической организации задержали за вымогательство

Прокуратура Киевской области задержала по подозрению в вымогательстве председателя всеукраинской общественной организации "Бюро по защите экологии и здоровья", сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

"Задержанное лицо требовало у предприятия еженедельно платить ему денежные средства. Сумма зависела от объема добытой предприятием продукции, по предварительным подсчетам "дань" составляла около 200 тыс гривень в месяц. Кроме этого, председатель указанной общественной организации в случае отказа предприятия платить ему деньги угрожал повредить и уничтожить имущество предприятия", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан правоохранителями при передаче 34 тыс грн. Он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающие лишение свободы на 3-7 лет.

"Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу, а также избрание меры пресечения", - рассказали в прокуратуре.

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