Доказательств незаконного обогащения нардепа Дейдея достаточно для лишения его неприкосновенности

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), осуществляющих досудебное расследование в производстве по факту незаконного обогащения народного депутата фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, не согласны с оценкой членов регламентного комитета Верховной Рады о даче согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности.

"Вся доказательная база, полученная детективами НАБУ законно под процессуальным руководством прокуроров САП, вполне достаточна для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности. Лишение иммунитета является необходимым условием для продолжения досудебного расследования фактов незаконного обогащения Евгения Дейдея - уже в статусе подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обогащение")", - говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.

В документе также отмечается, что 3 июля членам регламентного комитета были продемонстрированы фрагменты видео допроса одного из свидетелей, аудиозаписи телефонных разговоров, а также подробная схема анализа структуры доходов и расходов Е.Дейдея и его жены.

НАБУ и САП напоминают, что расследование по факту незаконного обогащения Е.Дейдея было начато в ноябре 2016 года. В ходе досудебного расследования на основании анализа электронных деклараций было установлено, что парламентарий в 2015-2016 гг. приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых более чем в 4 раза превышает совокупный доход семьи за весь период получения доходов.

"Учитывая общественный резонанс и высокий спрос в обществе на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, а также актуальность темы электронного декларирования состояния чиновников, Национальное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародуют материалы, которые были продемонстрированы на заседании регламентного комитета", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам регламента в понедельник признал необоснованным и немотивированным представление генерального прокуратора Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности Е.Дейдея.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, супруга парламентария по инвестиционному договору приобрела квартиру, стоимость которой составляет более 2,8 млн грн. Кроме того, супруги приобрели два автомобиля, стоимость каждого из которых превышает 1,5 млн грн.

В своей декларации Е.Дейдей указал, что его супруга получила займ на 3,5 млн грн от гражданина Игоря Линчевского, который проживает в г.Днепр. Генпрокурор отметил, что фиктивный характер займа подтверждают материалы оперативно-розыскных действий и протокол допроса самого И.Линчевского, в котором "подтверждаются факт привлечения последнего для сокрытия источников происхождения денег".

На заседание комитета пришел И.Линчевский и сообщил, что действительно одолжил деньги Е.Дейдею для его жены. По его словам, изначально был устный договор займа, он несколько раз привозил деньги в Киев, а впоследствии "оформил договор".

Е.Дейдей отвергает инкриминируемые ему действия.