В Луцке горела трансформаторная подстанция, несколько районов города осталось без света

В г.Луцк Волынской области произошел пожар на трансформаторной электроподстанции, огнем повреждены 4 комплектно-распределительные установки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации пресс-службы ГСЧС в Волынской области, сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции в старом городе возле Центрального рынка поступило спасателям в 12:53 вторника.

По вызову были направлены дежурные пожарно-спасательной части, автомобиль газодымозащитной службы, аварийная бригада энергетиков и карета скорой помощи.

Спасатели прибыли к месту пожара в 13:00, но стволы на тушение пожара были поданы в 13:21 после отключения электроснабжения и официального разрешения энергетиков.

В 13:45 пожар был локализован, в 14:07 – ликвидирован.

Огнем повреждены 4 комплектно-распределительные установки мощностью 10 кВт. Причина пожара устанавливается, на месте происшествия создана специальная комиссия.

Как сообщает местное издание "Вголос", из-за пожара на трансформаторной подстанции на Центральном рынке несколько районов Луцка были полностью обесточены. Из-за остановленных троллейбусов на улицах города образовались пробки.

Начальник первой пожарно-спасательной части Иван Онопчук рассказал изданию, что этот пожар – нетипичный для города, однако большие убытки огонь не нанес, пострадавших нет.