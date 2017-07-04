Госкино запретило показывать в Украине еще два сериала

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показывать в Украине сериалы "Офицерские жены" и "Задача особой важности. Операция "Тайфун".

"В ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующей при Государственном агентстве Украины по вопросам кино, вопрос о соблюдении/нарушении действующего законодательства Украины в демонстрации т/с "Офицерские жены" (Украина, 2015, реж. Д. Петрунь) и т/ф "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (Россия, 2013, реж. П. Амелин)", - говорится в сообщении на странице Госкино в соцсети Facebook во вторник.

Согласно сообщению, после просмотра экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения ст.15-1 закона "О кинематографии".