РФ затягивает рассмотрение дел "Украина против России" в ЕСПЧ

Российская Федерация затягивает рассмотрение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дел "Украина против России" по нарушению прав человека в Крыму и на Донбассе, заявляет правительственный уполномоченный по делам Европейского Суда по правам человека Иван Лищина.

"Россияне очень затягивают рассмотрение. Что касается последнего дела, поданного в 2015 году, они в течение 12 месяцев писали ответ и прислали его на пяти страницах. Это был ответ ни о чем", - сказал И.Лищина в интервью газете "Урядовый курьер", опубликованном во вторник.

Он напомнил, что в ЕСПЧ находятся дела "Украина против России", касающиеся нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе в феврале-сентябре 2014 года, осенью 2014-летом 2015 и краж детей-сирот и детей-инвалидов на Донбассе.

По словам И.Лищины, по делам о "крымских событиях" проходит 50 свидетелей. Он также отметил, что украинская сторона подает в суд и видеоматериалы при условии, если есть свидетель, который подтверждает их подлинность.

Правительственный уполномоченный также отметил, что доказательством нарушения прав человека в Крыму является и российский документальный фильм "Возвращение домой", в котором президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что в Крыму в феврале-марте 2014 года были не "зеленые человечки" с оружием, а российские военные.

И.Лищина также сообщил, что по информации ЕСПЧ, в суде находятся около 4 тыс. индивидуальных дел из Крыма и Донбасса. "Как именно их считали, не знаю. Мы коммуницировали около 20 индивидуальных дел", - отметил И.Лищина.