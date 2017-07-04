Сотрудники консульства проведали задержанного в Италии Маркива

Сотрудники Генерального консульства Украины в Милане во вторник посетили заместителя комвзвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины им.Кульчицкого Виталия Маркива, задержанного в Италии по подозрению в убийстве на Донбассе итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"Консульские должностные лица Генерального консульства Украины в Милане посетили В.Маркива в учреждении содержания. Морально-психологическое состояние В.Маркива - нормальное, условия содержания – удовлетворительные", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Департамента консульской службы в соцсети Facebook во вторник.

В.Маркив находится в итальянском г.Павиа, где 4 июля состоялось заседание суда по его делу. "Суд не рассматривал дело по существу и не принимал решения об изменении меры пресечения", - сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

В то же время в МВД Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что украинскую сторону не пустили в зал на заседание суда в Италии во вторник, 4 июля.

По информации МВД, консулы во вторник встречаются с В.Маркивым и скорее всего ему будет назначен новый адвокат.

"Консул попал к нему. Сейчас идет разговор о смене адвоката и допуск нового адвоката к материалам дела. Как только новый адвокат вступит в дело, будет назначена дата нового заседания. На это может уйти неделя времени", - рассказали агентству в МВД со ссылкой на итальянское диппредставительство.

Ранее в этот день Батальон им. генерала Кульчицкого на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что суд по избранию меры пресечения заместителю В.Маркиву перенесен на 5 июля.

Как сообщалось, в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии задержан В.Маркив по подозрению в убийстве А.Рокелле вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

По словам Е.Енина, А.Роккелли был убит, находясь на неподконтрольной украинским властям на тот момент территории между позициями вооруженных формирований и террористических группировок. При этом он посетил т.н. "серую зону" без согласования с официальной властью Украины. Замгенпрокурора рассказал, что украинское следствие не установило лиц, которые могли бы быть причастны к гибели А.Роккелли. При этом украинская сторона не получала от итальянских правоохранителей ходатайств о международной правовой помощи в деле об убийстве А.Роккелле. Генеральная прокуратура также не получала запросов от итальянской стороны на проведение следственных действий на территории Украины.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах. МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива, который уехал в Италию во время планового отпуска.

Прокуратура г.Павия начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.