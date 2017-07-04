Полиция задержала "Робин Гуда", который 10 лет грабил банки

Национальная полиция во вторник задержала преступника, который с 2007 года грабил отделения банков в Киеве и других регионах Украины.

Как рассказал на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, мужчина 1967 года рождения, который является уроженцем Ивано-Франковской области и проживал в Житомирской области, признает свою вину в совершении данных преступлений.

По данным правоохранителей, задержанный совершил около 30 ограблений банковских учреждений. По 14 эпизодам собраны доказательства и после проведения всех следственных действий ему будет объявлено о подозрении.

Грабитель тщательно готовил свои преступления, выбирал отделения банков без серьезной охраны, не пользовался мобильным телефоном, скрывал свое лицо с помощью шляпы и очков.

А.Крищенко подчеркнул, что полиция последние 1,5 года активно работала над поиском этого преступника.

При этом, по его словам, при совершении преступлений грабитель вел себя вежливо, не кричал, ни разу не применял свой пистолет, а также оставлял кассирам в банках шоколад или конфеты.

"Мы уже с ним общались и он говорит, что проводил таким образом экспроприацию, "грабил награбленное". Также он утверждает, что часть денег тратил на благотворительность, часть – на приведение в порядок своего дома", - сообщил А.Крищенко.

Задержанный мужчина привлекался к уголовной ответственности еще в начале 80-х годов прошлого столетия, будучи несовершеннолетним. Работал на нескольких работах, ездил на заработки за границу, в Польшу. У него был также одно время свой бизнес в сфере рекламы.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.