ВСП в мае отказал в привлечении к ответственности одного из судей Януковича

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (до реорганизации – Высший совет юстиции) 12 мая 2017 года приняла решение об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко, который председательствует в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как говорится в ответе управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности секретариата ВСП на запрос агентства "Интерфакс-Украина", Высший совет юстиции открыл дисциплинарное дело в отношении В.Девятко 16 июня 2016 года по заявлению, которое поступило из Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.

Кроме того, две дисциплинарные жалобы от 9 марта и 16 марта 2017 года в отношении судьи В.Девятко по результатам предварительной проверки оставлены без рассмотрения и возвращены тем, кто их подавал.

В отношении судьи Оболонского суда Константина Васалатия, входящего в коллегию по рассмотрению дела о госизмене В.Януковича, в течение 2009-2015 годов поступали жалобы и обращения граждан, связанные с рассмотрением гражданских дел. Из них одна была направлена в Совет судей Украины, а шесть (в соответствии с действующим на то время законодательством) – в Высшую квалификационную комиссию судей. В остальных жалобах отсутствовали основания для привлечения судьи к ответственности.

На действия судьи Оболонского суда Максима Титова в течение 2009-2015 годов также поступали жалобы и обращения граждан, связанные с рассмотрением гражданских дел. Две жалобы были направлены в ВККС, одна - в Совет судей Украины. По остальным жалобам и обращениям даны ответы об отсутствии оснований для привлечения судьи к ответственности.

Защита В.Януковича неоднократно заявляла, что судьи Оболонского суда Киева по делу о госизмене находятся под давлением из-за открытых в отношении них дисциплинарных дел.